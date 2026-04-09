In der Hamburger Elbphilharmonie kommt es am Donnerstag- und Freitagabend zu einer Fusion der besonderen Art. In einem Zusammenspiel aus Hip-Hop, Breakdance, Rap und Klassik wagen 17 Künstler:innen einen transformativen Blick in die Zukunft. Gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz hat die „HipHop Academy“ aus dem Kulturpalast Billstedt eine eigene Interpretation des Balletts „Apollon musagète“ von Strawinsky erschaffen. Apollon wird in diesem Stück als Narzisst dargestellt, der versucht, allen seine Wahrheit zu verkaufen. Es ist ein Werk, das sich besonders an die heutige Jugend richtet.