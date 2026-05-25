Mit Messer bedroht – Duo nach Tankstellenraub festgenommen

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bremen-Burglesum hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter auf der Autobahn 27 festgenommen. Die Männer im Alter von 24 und 28 Jahren stehen im Verdacht, am Sonntagabend eine Tankstelle in der Bremerhavener Heerstraße überfallen zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Duo am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit einem Auto zur Tankstelle. Einer der Männer soll vermummt den Verkaufsraum betreten und eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. Anschließend zwang er die Angestellte demnach, die Kasse zu öffnen, und flüchtete mit Bargeld zurück zum Fluchtwagen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stoppte die Polizei das Fahrzeug wenig später auf der A27, wie es weiter hieß. Die beiden Tatverdächtigen seien festgenommen worden. Das mutmaßliche Diebesgut befand sich nach Polizeiangaben noch im Auto.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Ermittler prüfen auch mögliche Verbindungen zu weiteren Raubüberfällen, darunter ein Tankstellenraub vom vergangenen Freitag.