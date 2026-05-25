Autofahrer ohne Führerschein mit 4,13 Promille unterwegs

Lindern (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist im Landkreis Cloppenburg mit mehr als vier Promille Alkohol im Atem und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt worden. Der 47-Jährige aus Werlte sei in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem Wagen in Lindern unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei einer Kontrolle hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 4,13 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Einen Führerschein hätten die Beamten nicht beschlagnahmen können – weil der Mann gar keine Fahrerlaubnis besaß.