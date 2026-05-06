An einer viel befahrenen Straße in Nienburg an der Weser (Niedersachsen) fielen am Dienstag mitten am hellichten Tage mehrere Schüsse. Dabei wurde ein Mann erschossen. Er stand noch am Morgen wegen Körperverletzung vor dem Landgericht Verden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Es ist möglicherweise der traurige Höhepunkt eines langjährigen Streits zwischen Großfamilien.