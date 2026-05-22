Das Museum Schloss Fürstenberg im Landkreis Holzminden (Niedersachsen) zeigt nackte Körper und provokante Posen – aus Porzellan. Über 200 Einzelstücke sind in der Sonderausstellung zu sehen. Dabei zeigt sich, wie der Mensch im Laufe der Jahrhunderte wahrgenommen wurde und wie sich Schönheitsideale verändert haben. Besucher:innen können die Porzellan-Erotik an jeder Vitrine anders erleben. Am Freitagabend ist die feierliche Eröffnung der neuen Ausstellung. „Der edle Akt. Porzellan und Erotik“ ist noch bis zum 20. Dezember 2026 zu sehen.
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