Mann stirbt bei Badeunfall in abgelegenem See bei Hasbergen

Hasbergen (dpa/lni) –

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Pfingstsonntag mutmaßlich bei einem Badeunfall in Hasbergen im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren Einsatzkräfte am Abend zu einem abgelegenen Privatsee an der Straße «Am Heidesee» gerufen worden, nachdem dort persönliche Gegenstände am Ufer entdeckt worden waren.

Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst suchten daraufhin mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten. Der Mann wurde später tot im Wasser gefunden, wie es weiter hieß. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit nicht.

Bei dem Gewässer handelt es sich nach Polizeiangaben nicht um einen offiziellen oder stark frequentierten Badesee. Der abgelegene See liegt in der Nähe des größeren Heidesees auf der anderen Seite der Autobahn. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.