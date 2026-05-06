Mit den explodierenden Spritpreisen steigt die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland. Das betrifft auch das Mercedes-Werk in Bremen. Im Dreischichtbetrieb wird dort das neue vollelektrische Mittelklasse-SUV GLC gebaut. Nach fast 50 Jahren könnten an dem Standort bald die letzten Verbrenner vom Band laufen.