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Mit den explodierenden Spritpreisen steigt die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland. Das betrifft auch das Mercedes-Werk in Bremen. Im Dreischichtbetrieb wird dort das neue vollelektrische Mittelklasse-SUV GLC gebaut. Nach fast 50 Jahren könnten an dem Standort bald die letzten Verbrenner vom Band laufen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

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Holocaust-Überlebende spricht in der Hamburgischen Bürgerschaft über ihr Leben

06.05.2026 16:24 Uhr

In der Hamburgischen Bürgerschaft ging es am Mittwoch unter anderem um das Ende des 2. Weltkriegs vor 81 Jahren. Geladen war die Zeitzeugin Helga Melmed. Sie überlebte...

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Ausbau der Bundeswehr-Standorte in Kiel: Kritik an Plänen

06.05.2026 12:27 Uhr

Die Bundeswehr soll in Kiel (Schleswig-Holstein) größer werden. Nicht nur auf dem ehemaligen MFG 5-Gelände will sie wieder einziehen, auch der bisherige Marinestandort in Kiel-Wik soll ausgeweitet...

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Diskussion um Kontrollen an deutsch-dänischer Grenze

05.05.2026 17:15 Uhr

Mehr und härtere Kontrollen auch an der deutsch-dänischen Grenze in Schleswig-Holstein, lautete der Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zum Amtsantritt vor einem Jahr. Seitdem wird dort...

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Fehmarnbelt-Tunnel: Erstes Tunnelelement zwischen Deutschland und Dänemark verlegt

05.05.2026 16:45 Uhr

Das erste Tunnelelement für den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark wurde am Dienstag ins Wasser gelassen. Es ist eines von insgesamt 89 Bauelementen und wurde von fünf...

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Porträt von Ex-Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover enthüllt

05.05.2026 13:44 Uhr

Vor rund einem Jahr hat Stephan Weil die Zügel in der Niedersächsischen Staatskanzlei an Olaf Lies übergeben. Am Montag zog es den ehemaligen Ministerpräsidenten noch einmal an...

Video02:56 Min.

Kriselndes Handwerk: Der letzte Bäckerlehrling in Rendsburg

05.05.2026 11:25 Uhr

Das Bäckerhandwerk steckt in der Krise. An der Rendsburger Berufsschule (Schleswig-Holstein) steht der Ausbildungsgang wegen zu wenig Nachwuchs vor dem Aus. Der 20-jährige Melf Green ist dort...

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