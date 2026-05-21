Weltweit werden täglich schätzungsweise 5,3 Milliarden Fotos gemacht, das sind mehr als 60.000 pro Sekunde. Umso außergewöhnlicher müssen Bilder sein, die es unter die besten Pressefotos des Jahres schaffen. Die ausgezeichneten „World Press Photos 2026“ sind jetzt im Altonaer Museum in Hamburg zu sehen. Die prämierten Aufnahmen zeigen Konflikte, Krisen und bewegende Momente aus aller Welt. Die Schau macht deutlich: Die Schauplätze verändern sich, viele Bilder sind düster – und immer nah am Menschen.
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Zum 100. Geburtstag von F.C. Gundlach: Ausstellung zeigt ikonische Modefotografie07.05.2026 12:31 Uhr
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