150.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Hinte

Hinte (dpa/lni) –

In der Nacht auf Montag ist eine Scheune in Hinte in Vollbrand geraten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, drohte das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr habe dies jedoch verhindern können. Die Bewohnerin habe sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Was in der Scheune gelagert wurde, ist nicht bekannt. Es befanden sich den Angaben zufolge keine Tiere darin.