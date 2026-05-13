Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag. Viele nutzen den Tag, um sich zu entspannen, machen Ausflüge mit der Familie oder genießen einen Tag auf dem Sofa. Andere ziehen traditionell mit dem Bollerwagen und erfrischenden Getränken los. Tagesgäste zieht es in Schleswig-Holstein zum Beispiel in die beliebten Ferienorte wie Timmendorfer Strand oder an den Trammer See in Plön. Dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.