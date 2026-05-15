Bei einem Verkehrsunfall auf der B77 (Schleswig-Holstein) ist am Donnerstagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Pkw ist frontal mit einem entgegenkommenden Milch-Tankzug kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Auto bis zur Rückbank unter den Lkw gedrückt wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Lkw erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs angefordert. Beide Fahrzeuge sind für Ermittlungen sichergestellt worden.
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Zollbilanz 2025: Mehr als eineinhalb Tonnen Kokain in bremischen Häfen sichergestellt13.05.2026 16:57 Uhr
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