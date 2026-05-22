Im Spätmittelalter, vor mehr als 700 Jahren, wurde auf der Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört, ein Leuchtturm errichtet. Hamburg war damals eine aufstrebende Handelsstadt mit 5.000 Einwohner:innen. Der Leuchtturm gilt als das älteste Bauwerk der Stadt. Am Freitag startete nun ein langersehntes Projekt: Die umfassende Sanierung des Leuchtturms. Bis 2028 sollen die Arbeiten fertig sein. Dann soll der Leuchtturm auf Neuwerk wieder zum Trinken, Übernachten und Heiraten einladen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Gartenfestival 2026: Auszeit zwischen Blüten, Deko und Leckereien22.05.2026 16:39 Uhr
Jedes Jahr zu Pfingsten lockt das Gartenfestival Herrenhausen in Hannovers Georgengarten (Niedersachsen). Die Parkanlage verwandelt sich in ein Paradies aus Blumen, Stauden, schönen Dingen für den Garten und...
Windmühlen im Norden besichtigen am Deutschen Mühlentag22.05.2026 15:01 Uhr
Am Pfingsmontag ist der Deutsche Mühlentag und auch in Schleswig-Holstein und Hamburg laden wieder 54 Wind-, Wasser- und Motormühlen zu Besichtigungen ein. Dazu gibt es an vielen...
Porzellan-Erotik im Museum Schloss Fürstenberg22.05.2026 14:36 Uhr
Das Museum Schloss Fürstenberg im Landkreis Holzminden (Niedersachsen) zeigt nackte Körper und provokante Posen – aus Porzellan. Über 200 Einzelstücke sind in der Sonderausstellung zu sehen. Dabei...
Die stärksten Pressefotos 2026 in Hamburg ausgestellt21.05.2026 17:12 Uhr
Weltweit werden täglich schätzungsweise 5,3 Milliarden Fotos gemacht, das sind mehr als 60.000 pro Sekunde. Umso außergewöhnlicher müssen Bilder sein, die es unter die besten Pressefotos des...
Hamburg Ballett: Neuer Direktor Riggins setzt erfolgreich auf klassischen und modernen Tanz13.05.2026 10:48 Uhr
Das Hamburg Ballett hat seit dieser Spielzeit einen neuen Direktor. Lloyd Riggins übernahm die Leitung, nachdem der Nachfolger von John Neumeier nach nicht einmal einem Jahr gehen...
Foto-Ausstellung mit Werken von Joachim Giesel in Hannover12.05.2026 17:10 Uhr
Am Mittwoch wird in der Galerie für Fotografie in Hannover (Niedersachsen) eine Ausstellung mit Werken des Fotografen Joachim Giesel eröffnet. Sein Schaffen umfasst 50 Jahre Zeitgeschichte aus...