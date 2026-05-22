Im Spätmittelalter, vor mehr als 700 Jahren, wurde auf der Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört, ein Leuchtturm errichtet. Hamburg war damals eine aufstrebende Handelsstadt mit 5.000 Einwohner:innen. Der Leuchtturm gilt als das älteste Bauwerk der Stadt. Am Freitag startete nun ein langersehntes Projekt: Die umfassende Sanierung des Leuchtturms. Bis 2028 sollen die Arbeiten fertig sein. Dann soll der Leuchtturm auf Neuwerk wieder zum Trinken, Übernachten und Heiraten einladen.