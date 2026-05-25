Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Schwarme

Schwarme (dpa/lni) –

In Schwarme ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Sonntagnachmittag drei Motorradfahrer im Alter von 58, 56 und 33 Jahren in Richtung Bremen unterwegs. Der 58 Jahre alte Fahrer fuhr demnach voraus und musste verkehrsbedingt bremsen. Der in der Mitte fahrende 56-Jährige habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei auf das Motorrad aufgefahren. Dabei seien beide Fahrer gestürzt.

Der dritte Fahrer fuhr anschließend zumindest über das Motorrad des 56-Jährigen, wie es weiter hieß. Der 56-Jährige starb demnach an der Unfallstelle. Die beiden anderen Fahrer seien leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.