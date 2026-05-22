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Am Pfingsmontag ist der Deutsche Mühlentag und auch in Schleswig-Holstein und Hamburg laden wieder 54 Wind-, Wasser- und Motormühlen zu Besichtigungen ein. Dazu gibt es an vielen Orten Kaffee und Kuchen und Extraprogramm.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

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Porzellan-Erotik im Museum Schloss Fürstenberg

22.05.2026 14:36 Uhr

Das Museum Schloss Fürstenberg im Landkreis Holzminden (Niedersachsen) zeigt nackte Körper und provokante Posen – aus Porzellan. Über 200 Einzelstücke sind in der Sonderausstellung zu sehen. Dabei...

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Die stärksten Pressefotos 2026 in Hamburg ausgestellt

21.05.2026 17:12 Uhr

Weltweit werden täglich schätzungsweise 5,3 Milliarden Fotos gemacht, das sind mehr als 60.000 pro Sekunde. Umso außergewöhnlicher müssen Bilder sein, die es unter die besten Pressefotos des...

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Hamburg Ballett: Neuer Direktor Riggins setzt erfolgreich auf klassischen und modernen Tanz

13.05.2026 10:48 Uhr

Das Hamburg Ballett hat seit dieser Spielzeit einen neuen Direktor. Lloyd Riggins übernahm die Leitung, nachdem der Nachfolger von John Neumeier nach nicht einmal einem Jahr gehen...

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Foto-Ausstellung mit Werken von Joachim Giesel in Hannover

12.05.2026 17:10 Uhr

Am Mittwoch wird in der Galerie für Fotografie in Hannover (Niedersachsen) eine Ausstellung mit Werken des Fotografen Joachim Giesel eröffnet. Sein Schaffen umfasst 50 Jahre Zeitgeschichte aus...

Video05:17 Min.

„Rock in Rautheim“ 2026: Inklusives Festival von und für Menschen mit Beeinträchtigung

08.05.2026 18:07 Uhr

„Rock in Rautheim“ ist ein Heavy-Metal-Festival, das am Freitag und Samstag in Braunschweig (Niedersachsen) stattfindet. Das Besondere: Es ist das größte Inklusions-Rock-Event Deutschlands. Denn dort sind Menschen...

Video02:47 Min.

„Art Vision“ 2026: Neue Messe für zeitgenössische Kunst in Hannover

08.05.2026 16:43 Uhr

Mit der „Art Vision“ wird am Freitagabend eine neue Messe für zeitgenössische Kunst in Hannover eröffnet. Rund 70 etablierte und aufstrebende Künstler:innen präsentieren ihre Arbeiten und geben einen Einblick in...

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