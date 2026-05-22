Jedes Jahr zu Pfingsten lockt das Gartenfestival Herrenhausen in Hannovers Georgengarten (Niedersachsen). Die Parkanlage verwandelt sich in ein Paradies aus Blumen, Stauden, schönen Dingen für den Garten und köstlichen Leckereien. Ein kleiner Urlaub mitten in der Stadt und perfekt für einen Ausflug am langen Pfingstwochenende. Mit Temperaturen um 30 Grad soll es sommerlich warm werden.