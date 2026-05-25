E-Scooter-Fahrer rast mit 70 km/h durch Straße und Kurpark

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein E-Scooter-Fahrer hat sich in Wilhelmshaven am Pfingstsonntag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Fußgänger gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer gegen 10.00 Uhr kontrollieren, nachdem der E-Scooter auf der Grenzstraße mit etwa 70 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein soll. Zudem habe an dem Fahrzeug offensichtlich das vorgeschriebene Kennzeichen gefehlt.

Der Fahrer missachtete den Angaben zufolge die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete in den Kurpark. Dort mussten mehrere Fußgänger zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich entkam der Fahrer unerkannt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen sowie insbesondere gefährdete Fußgänger, sich zu melden.