Mann am Bahnhof Sternschanze mit Flasche am Kopf verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Bahnhof Sternschanze ist ein 44-Jähriger mit einer Glasflasche angegriffen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit dem 28 Jahre alten Beschuldigten und vermutlich vier weiteren Tatverdächtigen. Der 44-Jährige wurde demnach mit der Glasflasche bedroht und damit am Kopf getroffen. Er kam ins Krankenhaus, wie es weiter hieß. Aufgrund der Kopfverletzung sei zunächst von Lebensgefahr ausgegangen worden. Sein Zustand sei jedoch aktuell stabil. Der 28-Jährige wurde den Angaben zufolge dem Haftrichter zugeführt. Weitere Tatverdächtige seien bislang nicht angetroffen worden.