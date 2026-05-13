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Das Hamburg Ballett hat seit dieser Spielzeit einen neuen Direktor. Lloyd Riggins übernahm die Leitung, nachdem der Nachfolger von John Neumeier nach nicht einmal einem Jahr gehen musste. Neumeier hatte das Ballett 51 Jahre lang geleitet und sich mit dem Team einen hervorragenden internationalen Ruf erarbeitet. Riggins steht nun vor der schwierigen Aufgabe, das Hamburg Ballett nach dem Weggang von fünf Solisten neu aufzustellen. Dabei will er Altes bewahren und Neues wagen: Klassisches Ballett und zeitgenössischer Tanz sollen kein Widerspruch sein. Die neuen Inszenierungen kommen bisher beim Publikum gut an, und auch die Stimmung unter den Tänzer:innen scheint wieder vorbildlich zu sein.


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