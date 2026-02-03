In Schleswig-Holstein gibt es einen Erfinderclub, in dem regelmäßig Tüftler:innen aus dem ganzen Land zusammenkommen, um gemeinsam neue, praktische Sachen für den Alltag zu erfinden. Gegründet hat den Club Erfinder Gerhard Winter. Zu seinen Erfindungen gehört unter anderem eine Matratze mit integriertem Lattenrost, wodurch die Schlafqualität verbessert werden soll.