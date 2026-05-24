Kiel feiert klaren Auswärtssieg beim Bergischen HC

Düsseldorf (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat den siebten Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Beim Aufsteiger Bergischer HC setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha souverän mit 32:23 (15:7) durch. Bester Werfer der Kieler war Eric Johansson mit sieben Toren. Für die Gastgeber war Aron Seesing fünfmal erfolgreich.

Der Rekordmeister, der die Spielzeit im Idealfall auf Platz fünf beenden wird, fand gut in die Partie. Erst per Siebenmeter und dann per Tempogegenstoß sorgte Rechtsaußen Lukas Zerbe in der 8. Minute für die 6:1-Führung. Bis zur Halbzeit bauten die «Zebras» diese auf acht Treffer aus.

Den Hausherren fehlten die Mittel, um den Rückstand zu reduzieren. Kiel spielte souverän, ohne dabei großartig zu glänzen. In der 54. Minute sah BHC-Akteur Johannes Wasielewski nach einer Aktion gegen Kiels Lukas Laube zunächst die Rote und dann die Blaue Karte. Damit droht dem 28-Jährigen eine Sperre.