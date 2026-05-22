4.320 statt 60 Minuten: Der TH Eilbeck aus Hamburg will den Weltrekord für das längste Handballspiel der Welt holen. Von Freitag bis Montag soll dafür 72 Stunden ununterbrochen gespielt werden. Wenn alle durchhalten, steht ein neuer Weltrekord. Der einzige bekannte Rekord liegt derzeit bei 70 Stunden.