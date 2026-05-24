Alba Berlin erzwingt gegen Vechta fünftes Entscheidungsspiel

Vechta (dpa) –

Alba Berlin hat das frühe Saison-Aus zunächst abgewendet und gegen Rasta Vechta ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Berliner gewannen die vierte Viertelfinal-Partie gegen Vechta vor 3140 Zuschauern im Rasta Dome mit 85:79 (44:44). Damit glich Alba in der Best-of-Five-Serie zum 2:2 aus. Es kommt am Mittwoch in der Hauptstadt zum Entscheidungsspiel um den Halbfinaleinzug. Bester Berliner Werfer war Martin Hermannsson mit 18 Punkten. Bei Vechta kam Alonzo Verge auf 17 Zähler.

Die Partie begann, wie das letzte Duell am Freitag endete: mit viel Tempo und Schwung der Gastgeber. Die gingen so schnell 6:2 in Führung. Aber dann wachte Alba auf, verteidigte besser, gab Vechta kaum noch gute Würfe und traf selbst deutlich besser als zuletzt. Ende des ersten Viertels wurde die Führung schon zweistellig (28:18). Vechta-Trainer Christian Held reagierte mit einer Auszeit – und die half.

Denn nun gingen die Niedersachsen bei ihrer Defensivarbeit deutlich aggressiver zu Werke und pressten über das ganze Feld. Die Berliner bekamen so mehr und mehr Probleme und die Wurfquote ging herunter. Ende des zweiten Abschnittes ging Vechta sogar kurz wieder in Führung aus (44:41). Die Partie war nun wieder offen.

Alba muss am Ende wieder zittern

Das blieb auch nach dem Seitenwechsel so. Ende des dritten Viertels hatte Alba wieder das Momentum auf seiner Seite, ging drei Minuten vor Ende wieder mit 76:65 in Führung. Doch in der Schlussphase fielen bei Vechta wieder die Dreier. Eine Minute vor dem Ende glichen sie so wieder aus (79:79). Doch Alba hatte noch eine Antwort und holte sich den so wichtigen Sieg.