Mann auf St. Pauli mit Glasflasche geschlagen

Auf der Großen Freiheit kam es zu einem Angriff auf einen Mann. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit einer Glasflasche geschlagen und schwer verletzt worden. Die Polizei habe drei Verdächtige auf der Großen Freiheit festgenommen, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums auf Nachfrage. Der Einsatz soll sich demnach am frühen Morgen gegen 5.25 Uhr zugetragen haben. Zuerst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Weitere Angaben machte der Sprecher auf Nachfrage nicht. Unklar ist etwa, warum es zu dem Angriff gekommen ist und in welchem Verhältnis das Opfer und die mutmaßlichen Täter standen. Die Große Freiheit ist eine Nebenstraße der Reeperbahn und ebenfalls eine bekannte Amüsiermeile.