Acht Schwerverletzte bei Brand auf Frachtschiff in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Bei einem Brand auf einem Frachtschiff im Hamburger Hafen sind acht Menschen schwer verletzt worden. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Schwerverletzten sei auch ein Feuerwehrmann. Eine weitere Person sei nach notärztlicher Behandlung an der Einsatzstelle geblieben.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Nachmittag im Lagerbereich des rund 90 Meter langen Schiffs am Grevenhofkai aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei Rauch aus dem Heckbereich des Schiffs aufgestiegen. Die Besatzung habe zu diesem Zeitpunkt bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen.

Großeinsatz der Feuerwehr

Insgesamt waren Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst mit rund 80 Einsatzkräften etwa drei Stunden vor Ort. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit mehreren Strahlrohren unter Atemschutz. Die Wasserversorgung erfolgte unter anderem über ein Feuerlöschboot. Taucher sicherten die Einsatzkräfte zusätzlich ab.

Nach dem Löschen folgten Nachlöscharbeiten und Kontrollen. Messungen hätten keine kritischen Temperaturen mehr ergeben. Nach Abschluss der Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Brandursache ermittelt.