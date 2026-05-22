Bei der Leerung des Bremer Lochs sind mehr als 24.000 Euro zusammengekommen. Ein Jahr lang wurden hierfür Spenden in dem Deckel gesammelt, der bei Geldeinwurf Tiergeräusche der Stadtmusikanten macht. Der diesjährige Erlös geht an die jüdische Gemeinde in Bremen. Das Bremer Loch ist die größte Spendenbox der Hansestadt und wurde von der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe zum Sammeln von Geld für wohltätige Zwecke ins Leben gerufen. Geleert wird das Loch traditionell am Geburtstag des ehemaligen Bürgermeisters Wilhelm Kaisen.