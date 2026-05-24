Motorradunfall in Bawinkel – Drei Fahrer in Lebensgefahr

Bawinkel (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bawinkel im Emsland sind mehrere Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein 65 Jahre alter Motorradfahrer mit Beiwagen am Morgen unterwegs. In einer Kurve bemerkte er ein nach links abbiegendes Auto offenbar zu spät. Er fuhr links an dem Auto vorbei und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern.

Der 67 Jahre alte Mitfahrer im Beiwagen, sowie die 63 und 72 Jahre alten entgegenkommenden Motorradfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Der 65 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber, sowie vier Rettungs- und Notarztwagen kamen zum Unfallort.