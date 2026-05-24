Mann an Hamburger Sternschanze mit Glasflasche attackiert

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Angriff mit einer Glasflasche ist ein Mann am Hamburger Bahnhof Sternschanze schwer verletzt worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, drei weitere Tatverdächtige sind noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Nachmittag habe es eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den vier Personen gegeben. Er sei mit einer Glasflasche bedroht worden – bei einem Angriff sei diese dann gebrochen und habe die Verletzungen verursacht. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein aktueller Zustand sei stabil, teilte die Polizei mit.