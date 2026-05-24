Sommerfeeling und gut besuchte Strände im Norden

Kiel/Schwerin (dpa) –

Nachdem bereits am Samstag an den Stränden im Norden einiges los war, bleiben diese auch am Pfingstsonntag bei dem sonnigen Wetter gut besucht. An den Nord- und Ostseestränden sind einige Menschen, um das sommerliche Wetter zu nutzen, wie verschiedene Webcams zeigten.

Die Wettervorhersagen für Hamburg und Schleswig-Holstein sehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) freundlich aus. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad in Hamburg und 19 Grad an der Nordseeküste. Es geht ein schwacher Nordwestwind. In Mecklenburg-Vorpommern startete der Tag wolkig, seit Mittag strahlt aber auch hier die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad, an der Küste auf bis zu 22 Grad.

Strandbesucher trauen sich ins Wasser

Auf Fehmarn sind einige Strandbesucher im Wasser, auch Kite-Surfer sind auf den Webcams zu sehen. Laut DWD steigen die Temperaturen dort im Laufe des Tages auf 18 Grad. Auch auf Sylt und am Timmendorfer Strand wagen sich manche ins Wasser und einige schlagen ihre Strandmuscheln auf. In St. Peter-Ording spazieren die Menschen am Strand und entspannen in der Sonne.

In Mecklenburg-Vorpommern zieht es beispielsweise auf Rügen und Usedom einige Strandbesucher nach draußen. Zum Pfingstwochenende öffneten in Hamburg sechs weitere Freibäder ihre Außenbereiche für Gäste, teilte das Bäderland mit.