Foiling sieht spektakulär aus – und hat sich innerhalb weniger Jahre vom Nischensport zur echten Trendsportart entwickelt. Dank der Tragflächen unter den Boards wirken die Surfer, als würden sie über dem Wasser schweben. Am Freitag ist auf Fehmarn (Schleswig-Holstein) das Foil Festival gestartet, die offizielle Saisoneröffnung für die europäische Foiling-Community.