Im DFB-Pokal dabei: Jeddeloh II holt Niedersachsen-Cup

Barsinghausen (dpa/lni) –

Fußball-Regionalligist SSV Jeddeloh II hat den Niedersachsen-Pokal gewonnen und sich dadurch für den DFB-Pokal qualifiziert. Im Endspiel in Barsinghausen besiegte der Außenseiter den SV Drochtersen/Assel mit 3:0 (1:0). Die Tore für den Club aus dem Landkreis Ammerland in der Nähe von Oldenburg schossen Dominique Ndure (6. Minute) und Pascal Steinwender (79./90.+4).

Die Jeddeloher werden in der nächsten Saison zum zweiten Mal am DFB-Pokal teilnehmen. 2018 gab es in der ersten Runde ein 2:5 gegen den 1. FC Heidenheim.

Da der Niedersächsische Fußballverband (NFV) aufgrund seiner Größe zwei Vertreter im DFB-Pokal stellt, gibt es auch zwei verschiedene Pokal-Wettbewerbe. Jeddeloh II gewann den Niedersachsen-Pokal der Dritt- und Regionalligisten. Im Cup-Wettbewerb der Amateure setzte sich der Lüneburger SK Hansa bereits am Samstag nach einem 0:3-Halbzeitrückstand noch im Elfmeterschießen gegen TuS Bersenbrück durch.