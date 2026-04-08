In dem Theaterstück „Blind“ treffen zwei Generationen und Welten der Charaktere aufeinander. Es geht um einen ehemaligen erfolgreichen Ingenieur in Südafrika und seine Tochter, eine sozial engagierte Anwältin, verheiratet mit einem schwarzen Intellektuellen. Das Stück der niederländischen Autorin Lot Vekemans trifft mit den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Rassismus gewissermaßen den Nerv der Zeit. Am Donnerstag feiert das Stück im Hamburger St. Pauli Theater Premiere. Die Hauptrollen werden von Gustav Peter Wöhler und Nadja Petri gespielt. Zu sehen ist es an ausgewählten Tagen bis zum 7. Juni.
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