Das Töpferstudio „Chamotte“ in Hamburg setzt auf ein besonderes Konzept: Statt klassischer Kurse funktioniert es wie ein Club. Mitglieder können rund um die Uhr töpfern und selbstständig an der Scheibe arbeiten. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, die die Freude an handgemachter Keramik teilen – flexibel und selbstständig, zu jeder Tag- und Nachtzeit.