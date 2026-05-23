Pfingsturlauber stehen auf der A1 im Stau

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der Ferienverkehr am Pfingstwochenende hat für volle Straßen in Niedersachsen und Bremen gesorgt. Auf der A1 staute es sich am Mittag zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Hollenstedt in Richtung Hamburg auf einer Länge von rund zehn Kilometern, wie der ADAC mitteilte.

Weiter westlich standen Reisende ebenfalls auf der A1 im Stau. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Arsten entstand in Richtung Bremen ein rund fünf Kilometer langer Stau.

Pfingsten zählt wegen des bundesweiten Reiseverkehrs laut ADAC jährlich zu den staureichsten Zeiten. Viele Menschen nutzen das lange Wochenende demnach für Kurzurlaube oder Ausflüge, etwa an die Nord- oder Ostsee. In Niedersachsen ist auch der Dienstag nach Pfingsten schulfrei.