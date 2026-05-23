100 Jahre Seebrücke: Feier für St. Peter-Ordings Wahrzeichen

St- Peter-Ording (dpa/lno) –

Die Seebrücke gehört zu St. Peter-Ording wie die bekannten Pfahlbauten – und feiert ihren 100. Geburtstag. Seit 1926 führt die Seebrücke entlang der Salzwiesen, Dünen und Priele direkt an die Nordsee und zum Strand. Zum 100-jährigen Bestehen sind verschiedene Aktionen und Veranstaltungen geplant, darunter heute ein großes Seebrückenfest. Das Fest unterstreiche die Bedeutung der Seebrücke für den Ort und seine Entwicklung, wie Bürgermeister Boris Pfau vorab sagte.

Besucher können das Outdoor Escape Game «Projekt Zeitbrücke» spielen, das Bewegung, Rätsel und Geschichte verbindet. Dabei wird an zehn Stationen entlang der Erlebnis-Promenade die Geschichte der Seebrücke auf spielerische Weise neu erzählt. Ergänzend dazu macht eine App das Bauwerk interaktiv erlebbar – Besucher tauchen in die Szenerie von 1926 ein und erhalten spannende Einblicke in Errichtung und Entwicklung.

Seebrücke wurde mehrfach erneuert

Bevor es die Seebrücke gab, lag der Strand weit draußen auf einer Sandbank. Er konnte bei Flut oft nur mit Booten erreicht werden – ein umständlicher Weg für die Badegäste. Die erste Seebrücke hielt derweil nicht lange: Sie wurde nach Angaben der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording kurz nach ihrer Errichtung durch eine Eisflut zerstört. 1928 entstand dann eine höhere und stabilere Konstruktion mit Schutzmaßnahmen gegen Eisgang. Mehrere Erneuerungen folgten, zuletzt im Jahr 2005.

Heute ist die Brücke 1.095 Meter lang und zählt nach Angaben der örtlichen Touristiker zu den eindrucksvollsten Holzbauwerken der deutschen Nordseeküste. Rund 7.000 Holzpfähle tragen die Konstruktion, verbaut wurden rund 98.000 Schrauben und Nägel.