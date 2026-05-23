Backhaus wechselt von Werder zum SC Freiburg

Bremen (dpa) –

Torwart Mio Backhaus wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Werder Bremen zum SC Freiburg. Der 22-Jährige ist Torhüter der deutschen U21-Nationalmannschaft und verlässt Bremen nach 32 Einsätzen in der Bundesliga.

Backhaus erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 und kostet eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro. Die Clubs machten dazu keine Angaben. Der SC Freiburg habe ein Angebot abgegeben, das «für uns wirtschaftlich äußert lukrativ ist», sagte der Bremer Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz.

Neuer Stammkeeper in Bremen

Neue Nummer eins in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorwart aus Estland, der beim FC Arsenal unter Vertrag war. Der 24-Jährige absolvierte bisher zwei Punktspiele für Werder.

Derzeitige Nummer eins in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen.