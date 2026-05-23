Dritter Pokaltriumph – Phönix Lübeck löst DFB-Pokal-Ticket

Todesfelde (dpa/lno) –

Der Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck steht in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Hansestädter gewannen das Pokal-Finale von Schleswig-Holstein gegen den Oberliga-Meister SV Todesfelde mit 4:1 (2:0). Zweimal Jonathan Stöver, Jamal Kliti und Benjamin Luis steuerten die Treffer zum dritten Pokalsieg der Lübecker bei. Den Ehrentreffer für Todesfelde markierte Tyler Körting zum zwischenzeitlichen 1:2.

Für den gastgebenden SV Todesfelde ist die Saison aber weiterhin nicht beendet. Das Team aus dem Kreis Segeberg spielt gegen den Eimsbütteler TV aus Hamburg, den Blumenthaler SV aus Bremen und den 1. FC Germania Egestorf/Langreder aus Niedersachsen um den Aufstieg in die Regionalliga.