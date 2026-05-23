Frau von Auto erfasst – 81-Jährige stirbt

Langwedel (dpa/lni) –

Eine Frau ist beim Überqueren einer Straße in Langwedel im Landkreis Verden von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 81-Jährige habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach ihr Fahrrad über die Fahrbahn geschoben und einen ankommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit.

Die 87 Jahre alte Autofahrerin erfasste die Frau mit ihrem Wagen, diese wurde daraufhin zu Boden geschleudert. Zeugen versuchten noch sie wiederzubeleben. Die 81-Jährige wurde allerdings am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.