HEBC feiert ersten Hamburger Pokalsieg: DFB-Pokal wartet

Hamburg (dpa/lno) –

Oberligist HEBC hat erstmals den Hamburger Fußball-Pokal gewonnen. Damit steht das Team aus dem Stadtteil Eimsbüttel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Im Stadion Hoheluft feierte der HEBC einen 5:1 (2:0)-Sieg über den Ligarivalen Vorwärts-Wacker Billstedt.

Julius Stegemann, Michele Scanzi aus dem Feld und per Foulelfmeter, Moses Magens sowie Fabian Lemke erzielten die Treffer für den HEBC. Der Treffer von Oliver Doege für die Billstedter zum zwischenzeitlichen 1:3 kam zu spät. Im Kader des neuen Pokalsiegers stand in Semir Demirovic der Bruder von Ermedin Demirovic, der am Abend mit dem VfB Stuttgart im Endspiel auf den FC Bayern München trifft.