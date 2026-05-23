2:1 im Finale – Hemelingen holt vierten Bremer Pokalsieg

Bremen (dpa/lni) –

Titelverteidiger SV Hemelingen hat erneut den Bremer Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Oberligist gewann das Finale gegen den Ligarivalen Leher TS mit 2:1 (1:0). Für die Entscheidung sorgte Jerome Albritton mit einem verwandelten Foulelfmeter. Davor hatte Augosto Correia die Hemelinger Führung durch Diyar Saka ausgeglichen.

Für Hemelingen, das zum dritten Mal in Serie das Finale erreicht hatte, war es der vierte Pokalsieg. In der Saison 2025/26 hatte es in der ersten Runde des DFB-Pokals eine 0:9-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg gegeben.