Rettung von gestrandetem Großwal in der Lübecker Bucht

23. März 2026
Der gestrandete Wal wurde das erste Mal Anfang des Monats im Wismarer Hafen gesichtet. (Archivbild) Tom Schultz/WISMAR.FM/dpa

Ein Großwal ist an der Ostseeküste in der Lübecker Bucht gestrandet. Das Tier wurde in der Nacht zu Montag im Ortsteil Niendorf der Gemeinde Timmendorfer Strand entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Wal sei noch am Leben, Einsatzkräfte der Polizei sowie die Wasserschutzpolizei wollen versuchen, das Tier wieder ins Meer zu bringen. 

Es werde vermutet, dass es sich bei dem Wal um dasselbe Tier handelt, das bereits seit einiger Zeit immer wieder in der Ostsee gesichtet wird. Zuerst sei er Anfang des Monats im Wismarer Hafen entdeckt worden. Damals hatten Einsatzkräfte den Wal weitgehend von einem Netz befreit, in dem er sich zuvor verfangen hatte. 

Am vergangenen Freitag sei derselbe Wal vor Travemünde von der Meeresschutzorganisation Sea Sheperd von weiteren Netzresten befreit worden. Die Organisation gehe davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt.

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