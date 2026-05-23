Sauna-Aufgießer schwitzen bei Meisterschaft in Ostfriesland

Neuharlingersiel (dpa) –

Am bislang vielleicht wärmsten Tag des Jahres in der Sonne zu schwitzen – das reicht manchen an der Nordseeküste nicht: Bei einer Sauna-Aufguss-Meisterschaft im ostfriesischen Neuharlingersiel erfreuen sich Dutzende Saunagänger an Aufgüssen mit Temperaturen bis zu 95 Grad. Die Saunameister, die bei ihren Aufgüssen mit Kostümen, Licht-Show, Musik, Düften und Hitze im Badewerk des Küstenortes Gäste und Jury am meisten überzeugen, gewinnen den Titel des Aufguss-Champions, wie die Leiterin des Badewerks Neuharlingersiel, Melanie Vanderschot, sagte.

Die frühsommerlichen Temperaturen draußen kämen den Saunagängern sogar zugute: So könnten die Gäste auch den Sauna-Garten nutzen, sagte Vanderschot. «Bei so einem Wetter wie heute ist Sauna super.»

Zehn Teams oder Einzelwettkämpfer treten bei der Meisterschaft an. Alle Kandidaten haben sich eigene Performances ausgedacht. Austragungsort ist eine Sauna in einer nachgebauten Handelskogge mit Platz für bis zu 75 Gäste.

Sauna-Aufguss wie ein Sturm auf See

Bei den Aufgüssen ist vor allem Kreativität und maritime Inszenierung gefragt – denn die Themen, zu denen die Saunagäste ins Schwitzen gebracht werden sollen, lauten Ostfriesland und Nordsee.

Mario Bramsteller und Julia Bircsak aus Tirol in Österreich entschieden sich für eine Aufguss-Show unter dem Motto «Sturm». Dabei nahmen sie die Sauna-Gäste mit auf eine gedankliche Reise mit einem Krabbenkutter, den ein Sturm auf See trifft. «Plötzlich wird es ganz schön heiß in der Sauna auch für die Gäste», erklärt Bircsak die Aufguss-Show, als der Sturm einsetzt. Am Ende schafft es die Kutterbesatzung sicher ans Festland und es folgt ein weiterer Aufguss mit Vanille- und Zimtaromen.

Über das Pfingstwochenende sind so dutzende Aufgüsse im Stunden- oder gar Halbstundentakt angesetzt; mit Titeln wie «Deichwanderung», «Piraten an der Nordsee» oder «Zwischen Ebbe und Hitze». Der Aufguss-Champion gewinnt einen Siegerpokal – das Finale in dem Wettstreit im Landkreis Wittmund ist für Pfingstmontag angesetzt.