Lüneburg nach Aufholjagd und Elfer-Krimi im DFB-Pokal

Barsinghausen (dpa) –

Im Duell der niedersächsischen Oberligisten hat der Lüneburger SK Hansa nach einer furiosen Aufholjagd und einem Elfer-Krimi den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals perfekt gemacht. Der Verein holte im Landespokal-Finale in einem packenden Duell gegen Liga-Konkurrent TuS Bersenbrück den 0:3-Rückstand nach der ersten Halbzeit auf und erzwang so die Verlängerung, die torlos endete. Im Elfmeterschießen siegten die Lüneburger mit 7:6.

Tjark Etienne Dörr (48. Minute/81.) und Bo Weishaupt (50.) erzielten in der regulären Spielzeit die Treffer der Lüneburger. Michel Eickschläger (4.), Markus Lührmann (31./37.) waren für den TuS erfolgreich.