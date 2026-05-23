Feuerwehr rettet 15 Tonnen Tiefkühlware nach Unfall

Mit der Hilfe eines Stromaggregats rettet die Feuerwehr den Inhalt eines Kühllasters. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Celle (dpa/lni) –

Die Feuerwehr in Celle hat bei sommerlichen Temperaturen rund 15 Tonnen Tiefkühlfracht gerettet. Der Kraftstofftank eines Lasters sei bei einem Wendemanöver durch einen Stein beschädigt worden und ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Dadurch habe die Kühleinrichtung nicht mehr funktioniert.

Mit der Hilfe eines Stromerzeugers, der an den Laster angeschlossen wurde, konnte die Kühlung wieder eingeschaltet werden. Der am Samstag ausgelaufene Kraftstoff wurde anschließend aufgefangen.