Ignacio Buse überrascht mit Turniersieg am Rothenbaum

Hamburg (dpa/lno) –

Tennisprofi Ignacio Buse hat seinen ersten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. Der Qualifikant aus Peru besiegte im Endspiel am Hamburger Rothenbaum den an Nummer sechs gesetzten Amerikaner Tommy Paul nach drei Stunden und zwei Minuten mit 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Für seinen Sieg erhielt der 22 Jahre alte Buse ein Preisgeld in Höhe 415.140 Euro.

Schon der erste Satz dauerte 73 Minuten. Nach jeweils zwei Breaks auf beiden Seiten musste der Tiebreak entscheiden. Paul glich nach einem 2:5-Rückstand zum 6:6 aus, musste sich aber dennoch geschlagen geben. Dafür dominierte der Amerikaner den zweiten Durchgang, den er nach einer 4:0-Führung mit 6:4 für sich entschied.

Dieses Momentum konnte der US-Boy aber nicht nutzen. Buse schaffte mit seiner fünften Chance das vorentscheidende Break zum 2:0. Beim ersten Matchball des Peruaners segelte ein Ball von Paul über die Grundlinie. Mit dem Sieg in Hamburg sprang der Südamerikaner auf Platz 31 der Weltrangliste.

Dritter gemeinsamer Titel für Krawietz/Pütz am Rothenbaum

In der Doppel-Konkurrenz gab es durch Kevin Krawietz und Tim Pütz den erhofften deutschen Sieg. Die Weltmeister von 2024 gewannen im Match-Tiebreak 6:3, 4:6, 10:8 gegen die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul und sicherten sich so den dritten gemeinsamen Titel am Rothenbaum.

Turnierdirektor Enric Molina zog eine positive Bilanz der Turnierwoche in der Hansestadt. «Wir sind sehr glücklich über den sportlichen Verlauf dieses Turniers. Mit drei Top-Ten-Spielern und insgesamt sieben Top-20-Spielern hatten wir das stärkste Feld seit 2008. Das spricht für sich», sagte der Spanier. Nach Angaben des Veranstalters lag die Besucherzahl bei insgesamt 75.000 Fans.