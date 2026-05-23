Sonne lockt Norddeutsche am Pfingstwochenende nach draußen

Kiel/Schwerin/Hamburg (dpa) –

Sommerliche Temperaturen hat Menschen am Pfingstwochenende in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg nach draußen gelockt. Vielerorts wurde das freundliche Wetter zum Entspannen an der Nord- und Ostsee genutzt, zeigten verschiedene Webcams.

An den Stränden und Promenaden von St. Peter-Ording und der Nordseeinsel Sylt herrschte am Mittag bei strahlender Sonne reges Treiben. Obwohl die Temperaturen unter 20 Grad lagen, wagten sich erste Menschen schon ins Wasser. Häufig blieb es jedoch bei den Füßen. Auch das Fest zum 100. Jubiläum der Seebrücke in St. Peter-Ording war gut besucht, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Abend dann mit vermehrten Wolken. Demnach sind auch vereinzelte Gewitter an der Nordseeküste möglich.

Sonnenbader sind auch in MV unterwegs

Auch in Mecklenburg-Vorpommern nutzten Menschen die sommerlichen Bedingungen, um Zeit draußen zu verbringen. Auf der Ostsee-Insel Usedom war am Mittag zu sehen, wie sich Menschen bei blauem Himmel am Strand sonnten oder das Wetter in Strandkörben genossen. Die Temperaturhöchstwerte liegen hier heute bei bis zu 25 Grad.

Auf Rügen nutzten ebenfalls zahlreiche Menschen die Sommertemperaturen, um sich in Badesachen am Strand zu sonnen – oder sogar in die noch recht frische Ostsee einzutauchen. Andere entschieden sich für eine Ausflugsfahrt die Küste entlang.

In Hamburg war am Mittag ein blauer Himmel mit vereinzelten Wolken zu sehen. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen in der Hansestadt heute bei bis zu 29 Grad.