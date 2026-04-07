Das Miniatur Wunderland in Hamburg feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Im letzten Vierteljahrhundert ist der Traum eines jeden Modellbauers eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Hansestadt geworden. Das würdigt die S-Bahn in Hamburg jetzt mit einem Zug im Wunderland-Design. Bei der Premierenfahrt waren die beiden Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun, auch mit an Bord.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Theaterstück „Hüttenwerk“ bringt DDR-Industriegeschichte nach Salzgitter02.04.2026 13:44 Uhr
Salzgitter (Niedersachsen) ist vor allem für sein gleichnamiges Stahlwerk bekannt. Normalerweise wird dort hart gearbeitet – nun dient das Industriegelände jedoch als Kulisse für ein außergewöhnliches Theaterstück....
Bee-Gees-Sound lebt wieder auf: Band MainCourse feiert Tourauftakt in Hamburg02.04.2026 11:55 Uhr
Die niederländische Band „MainCourse“ klingt fast wie eine Zeitmaschine in die 1970er-Jahre: Mit ihrem fast identischen Sound erwecken sie die Songs der Bee Gees wieder zum Leben....
„Der Teufel trägt Prada“ als Musical in Hamburg: Castings gestartet02.04.2026 11:41 Uhr
In Hamburg steht eine große Filmadaption bevor: „Der Teufel trägt Prada“ feiert nach 20 Jahren nicht nur seine Rückkehr auf die Kinoleinwand mit einem zweiten Teil, sondern...
Räume voller Blüten: Ausstellungen von Rebecca Louise Law in Schleswig-Holstein01.04.2026 17:35 Uhr
Die britische Installationskünstlerin Rebecca Louise Law füllt ganze Räume mit Wiesen und Gewächsen. In der Reithalle des Schloss Gottorf sind es insgesamt eine Million getrocknete Blumen. Es...
„Windstärke 17“: Neues Theaterstück im Ernst Deutsch Theater26.03.2026 11:07 Uhr
Im Ernst Deutsch Theater in Hamburg herrscht ab dem heutigen Donnerstag „Windstärke 17“. Das Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autorin Caroline Wahl feiert Premiere. Es geht...
Udo Lindenberg weiht seinen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland ein25.03.2026 13:30 Uhr
Udo Lindenberg hat am Dienstagabend einen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland Hamburg auf die Schiene gebracht. Der Sonderzug in der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt erzählt das...