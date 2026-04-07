Das Miniatur Wunderland in Hamburg feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Im letzten Vierteljahrhundert ist der Traum eines jeden Modellbauers eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Hansestadt geworden. Das würdigt die S-Bahn in Hamburg jetzt mit einem Zug im Wunderland-Design. Bei der Premierenfahrt waren die beiden Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun, auch mit an Bord.