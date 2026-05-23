Sommerliches Wetter zu Pfingsten im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Das lange Pfingstwochenende bringt sommerliches Wetter nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich Menschen im Raum Hamburg heute auf Temperaturen bis zu 29 Grad einstellen. Im nördlichen Schleswig-Holstein rechnet der DWD heute mit Höchstwerten von 26 Grad. Von der Nordsee heraufziehende Wolken und Schauer können den sommerlichen Eindruck im Tagesverlauf trüben. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von 10 Grad. Laut DWD kann es dabei gebietsweise zur Nebelbildung kommen.

Am Sonntag bleibt es heiter im Norden der Republik. Nach Auflösung der Nebelfelder erreichen die Höchstwerte etwa 19 Grad an der Westküste und 25 Grad in Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins. Der sommerliche Trend setzt sich auch am Pfingstmontag fort. Bei heiterem und trockenem Wetter zeigen die Thermometer an der Küste voraussichtlich Temperaturen bis 20 Grad. In Hamburg werden Höchstwerte von rund 27 Grad erreicht.