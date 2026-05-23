Notarztwagen prallt gegen Traktor und überschlägt sich

Berne (dpa/lni) –

Der Wagen eines Notarztes hat sich bei einem Unfall im Landkreis Wesermarsch mehrfach überschlagen. Das Auto sei auf einer Landstraße in einen Traktor geprallt, der plötzlich von einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn fuhr, sagte ein Polizeisprecher. Der Notarztwagen war den Angaben zufolge nicht auf einer Einsatzfahrt.

Durch den Aufprall kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die drei Insassen des Notarztwagens wurden bei dem Unfall in Berne am Freitagnachmittag leicht verletzt. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob der Treckerfahrer unverletzt geblieben war.