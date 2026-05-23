Dieb stiehlt 60-Jähriger Uhr vom Handgelenk

Die Polizei in Bremen sucht einen Dieb, der einer Frau eine hochwertige Uhr gestohlen hat. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Ein Dieb hat einer Frau in der Bremer Innenstadt eine hochwertige Armbanduhr gestohlen. Der Unbekannt habe die 60-Jährige von hinten angegriffen und den Verschluss der Uhr geöffnet, teilte die Polizei mit. Die Frau und ihre Begleiterin versuchten demnach noch die Uhr festzuhalten. Doch der Täter entriss ihr das Schmuckstück und floh zunächst zu Fuß.

Nach rund 50 Metern Flucht zog er einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer von seinem Rad und flüchtete damit weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am Freitagabend beobachtet haben.