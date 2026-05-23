Sommerliches Wetter am Pfingstwochenende in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Menschen in Niedersachsen können sich am langen Pfingstwochenende über sommerliches Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können die Temperaturen im Binnenland heute bis zu 30 Grad erreichen. An der Küste sorgt das heitere Wetter für Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad. Im Nordwesten des Bundeslandes können im Tagesverlauf auch vereinzelte Schauer auftreten. In der Nacht kann es bei Tiefstwerten von 10 Grad zur Nebelbildung kommen.

Das freundliche Wetter begleitet Niedersachsen auch die kommenden Tage. Urlauber an der Küste können sich am Sonntag auf Höchstwerte von etwa 18 Grad einstellen. Wer sein verlängertes Wochenende lieber im Südniedersachsen verbringt, kann mit Temperaturen bis 27 Grad rechnen. Am Pfingstmontag rechnet der DWD ebenfalls mit trockenem Wetter und viel Sonnenschein. Die Thermometer an der Küste zeigen dabei bis zu 22 Grad. Im Raum Göttingen können die Temperaturen auf 29 Grad steigen.